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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب آنفيلد مباراة قوية تجمع بين ليفربول ووست هام يونايتد، مساء يوم السبت 5 مارس، ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على ليدز يونايتد بسداسية دون رد في المباراة الماضية من مؤجلات الجولة التاسعة، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي مع بقاء له مباراة مؤجلة.

الريدز أصبح في كل لقاء مطالب بالانتصار من أجل الضغط على السيتي لمحاولة التربع على الصدارة للعودة من جديد إلى منصات التتويج بلقب الدوري، لذا سيحضر للمباراة بكل قوة وتركيز عالي أملاً بخطف النقاط الكاملة من أنياب الخصم.

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وعلى الجانب الأخر، يحتل وست هام يونايتد المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، عقب الانتصار على وولفرهامبتون بهدف دون رد في الجولة الماضية.

ويتطلع وست هام إلى مواصلة مسلسل الانتصارات في المسابقة، فهو يرغب في التقدم على جدول الترتيب باقتحام المربع الذهبي، وهذا يحتاج منه التركيز العالي أمام الخصم العنيد لنيل مراده.

موعد مباراة ليفربول ووست هام 

يستضيف ملعب انفيلد مباراة ليفربول ضد وست هام، يوم السبت 5-3-2022، والمقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام 

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس. وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى : أليسون

الدفاع : روبرتسون – ماتيب – فيرجيل فان دايك – آرنولد

الوسط : كيتا – فابينيو – هندرسون

الهجوم : دياز – ساديو ماني – محمد صلاح

مباريات ليفربول في شهر مارس 2022

الدوري الإنجليزي | السبت 5 مارس 2022 - ليفربول × وست هام يونايتد 7:30 بتوقيت القاهرة.

دوري أبطال أوروبا | الثلاثاء 8 مارس 2022 - ليفربول × إنتر ميلان 10:00 بتوقيت القاهرة.

الدوري الإنجليزي | السبت 12 مارس 2022 - برايتون × ليفربول 2:30 بتوقيت القاهرة.

الدوري الإنجليزي | الأربعاء 16 مارس 2022 - آرسنال × ليفربول 10:15 بتوقيت القاهرة.

الدوري الإنجليزي | الأحد 20 مارس 2022 - ليفربول × مانشستر يونايتد 6:30 بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

وعلي جانب اخر واصل الفرعون المصري محمد صلاح تحطيم جميع الأرقام القياسية في انجلترا بعد مساهمته في تتويج ليفربول بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الحالي مع فريقه عقب التغلب على تشيلسي في النهائي بركلات الترجيح.

خامس ألقاب الملك المصري مع "ريدز" والأول بالموسم الحالي، مع استمرار حظوظ النادي في المنافسة على الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري الأبطال.

مسيرة" صلاح" مع الألقاب بدأت في موسم 13-2012 عبر بوابة بازل السويسري والحصول على لقب الدوري، وتوقفت لفترة خلال مسيرته مع تشيلسي وفيورنتينا وروما حتى انتقاله إلى "أنفيلد".

وجاءت البطولات الخمس التي توج بها محمد صلاح مع ليفربول على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
كأس السوبر الأوروبي
كأس العالم للأندية 
كأس الرابطة الإنجليزية

وفي مسيرة احترافية مميزة نجح الفرعون المصري محمد صلاح في معانقة 9 القاب اوروبية .

ألقاب محمد صلاح خلال مسيرته الاحترافية.

وحقق محمد صلاح لقب الدوري السويسري مرتين مع فريق بازل موسمي (2012 -2013، و 2013-2014)،

توج محمد صلاح مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي 2015، لكن “مو” لم يشارك مع البلوز سوي في 3 مباريات فقط هذا الموسم، كما توج النجم المصري مع تشيلسي بكأس الرابطة في نفس العام.

حصل محمد صلاح مع ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018 -2019 والسوبر الأوروبي 2019 -2020 وكأس العالم للأندية في نفس العام.

حصد محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي مع الريدز موسم 2019 - 2020 .

وتوج صلاح هذا الموسم بلقبه الخامس مع ليفربول والتاسع اوروبيا بعد الفوز علي تشيلسي في كأس الرابطة

ويتواجد محمد صلاح بهدف وحيد في قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر فبراير لنادي ليفربول الإنجليزي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول قائمة بـ 10 أهداف مرشحة للظفر بالجائزة، وتواجد على رأسها هدف محمد صلاح في شباك نوريتش سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفه في نورويتش بعد تلقيه تمريرة رائعة من أليسون بيكر، ليتلاعب بحارس ودفاع الفريق الخصم، قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

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