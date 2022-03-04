أنا مريض نفسي.. مدرس يتحرش بـ تلميذات داخل مدرسة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض على مدرس متهم بالتحرش بالتلميذات داخل مدرسة بمنطقة الهرم.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، من أولياء أمور تلميذات في مدرسة بمنطقة الهرم، اتهموا فيه مدرس بالتحرش بأطفالهم داخل المدرسة.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، اتهام أولياء أمور التلميذات بالتحرش بهن داخل المدرسة على يد أحد المدرسين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدرس وبمواجهته علل أفعاله بأنه مريض نفسي.

تحرر المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق التحقيقات.