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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بإطلالة جريئة.. كيم كاردشيان تقلد بوز البطة في أحدث ظهور لها

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

 


نشرت كيم كاردشيان، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، عدة صور، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" لتبادل الصور والفيديوهات.


وتألقت كيم كاردشيان بإطلالة جريئة من داخل غرفة نومها، مرتدية جمبسوت شورت ليجن فوشيا، ورفعت شعرها للخلف، مقلدة بوز البطة، ووضعت مكياج جذاب ترابي،  نالت اعجاب الالاف من متابعيها.


وفاجأ المغني الاميركي ​كاني ويست​ الجمهور بنشره مجموعة صور لزوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كاردشيان​ مع أطفالهما عبر حسابه بموقع انستجرام متمنيا أن تعود الأسرة مرة أخرى . 


وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية في البداية نبأ عن النجم العالمي كاني ويست بأنه اشترى منزلاً بقيمة 4.5 مليون دولار، يقع بالقرب من منزل كيم كاردشيان، مؤكدين رغبته في التواجد بجانبها هي وأولاده.

وتمكنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، مؤخرا، من تخطي عقبة أمام طموحها أن تصبح محامية، بعدما فشلت في اجتيازها 3 مرات، وأعلنت كيم من خلال انستجرام الخاص بها إنها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.

وأحاطت الشائعات بنجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية، كيم كارداشيان، 41 عاما، منذ نوفمبر الماضي، حول خبر ارتباطها بالممثل الكوميدي، صاحب الـ28 عاما، بيت ديفيدسون، في أول علاقة رومانسية لها بعد الانفصال عن زوجها السابق كاني ويست.

 

 

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نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بوز البطة اطلاله جريئه أحدث ظهور مكياج جذاب

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