اقتراح برغبة حول تفعيل الضبطية القضائية لمنع عمالة الأطفال

ناقشت لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، و في حضور ممثلي الحكومة مقترح برغبة المقدم من النائب محمود القط ، عضو مجلس الشيوخ حول تفعيل الضبطية القضائية لمنع عمالة الأطفال.

وأشار “ القط ” أن اللجنة ناقشت كافة أوجه تفعيل الضبطية القضائية لحماية الأطفال من إجبارهم على العمل دون سن العمل ، و الأضرار السلبية لذلك على المجتمع ، إلى جانب كيفية تفعيل الأدوات الرقابية الصارمة لمنع عمالة الأطفال و على رأسها الضبطية القضائية.

و ذكر عضو الشيوخ أن اللجنة سوف تقوم بعقد جلسة ثانية في حضور جميع الجهات المعنية ، متوجها بالشكر والتقدير للجنة رئيسا و أعضاء على تجاوبهم مع المقترح ، و العمل على تطويره لما له من أهمية كبيرة فى حياة المواطنين.