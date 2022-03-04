تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للصحفيين إلى 18مارس الجارى

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان اليوم الجمعة «4مارس2022» تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة،إلى (18مارس الحالى)، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور(50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة «35» من القانون رقم76 لسنة1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.



وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين وعددهم « 9692 » لحضور الجمعية العمومية لإعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية فى 31/12/2020، والسنة المنتهية فى 31/12/2021 وتقرير مجلس النقابة عن عام 2021 وفق المادة (34) من قانون النقابة.



وأكد محمد شبانة السكرتير العام، أن النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتي الأهرام والأخبار طبقا لقانون النقابة.