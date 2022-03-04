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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عيد الأم قرب.. اعرف أحدث أشكال وأسعار الفضة | فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة موقع "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أسعار الفضة في الأسواق قبل عيد الام الذي تشهده خلال الشهر الحالي.

 

وقال أحمد خالد أحد أصحاب محلات الفضة ، ان اسعار الفضة و الذهب شهدت ارتفاعا كبير بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا .

 

وأشار إلى أن: سعر جرام الفضة عيار 800 بـ 15  جنيهًا، بدون ضريبة ومصعنية ،  وعيار 925  رجالى بـ 23 جنيهًا .

 

وتابع : عيار 925 ايطالى 28 جنيها ،  اما بالنسبة للحريمى 38 جنيها، لافتا إلى ان سعر المصنعية للجرام 6 جنيهات.

 


أسعار الذهب محليا دون مصنعية


وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة نحو 974 جنيها مقابل 963 جنيها صباح اليوم .


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة نحو 852.5جنيها مقابل 843 جنيها فى التعاملات الصباحية.


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 731جنيها مقابل 723جنيها فى التعاملات الصباحية .

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1944دولارا للأوقية

 

 

اسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الفضة

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