بشرط الإبداع.. تويتر يتيح لموظفيه إمكانية العمل من المنزل مدى الحياة

أخطر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جميع موظفيه، أنه يمكنهم العمل من المنزل إلى الأبد إذا رغبوا في ذلك.

وأعلن عملاق التكنولوجيا - الذي شارك في تأسيسه جاك دورسي - أمس، أنه يعيد فتح مكاتبه في جميع أنحاء العالم.

ولكن في نفس البيان- الذي تضمن توجيه الدعوة للموظفين- أعلن الرئيس التنفيذي باراج أجراوال أنه لا يتعين على أي شخص العودة، إذا اختار عدم الاستمرار في ذلك.

وفي رسالته التي أرسلها إلى جميع الموظفين ونشرها على تويتر، قال أجراوال: 'بينما نفتح النسخ الاحتياطية، يظل نهجنا كما هو"

واضاف “أينما كنت تشعر بأنك أكثر إنتاجية وإبداعًا هو المكان الذي ستعمل فيه، ويشمل ذلك العمل من المنزل بدوام كامل إلى الأبد”.

وتابع “المكتب كل يوم؟ هذا ممكن أيضا، في بعض الأيام في المكتب، وفي بعض الأيام من المنزل؟ بالطبع بكل تأكيد، هذا في الواقع ما يحتاجه معظمكم”.

وكان موقع تويتر من أوائل الشركات في مجال التكنولوجيا التي حثت الموظفين على العمل عن بُعد عندما ظهر فيروس كورونا لأول مرة في الولايات المتحدة في منتصف مارس 2020.