منخفض جوى صحراوى يقترب .. الأرصاد تحذر من طقس الأحد

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم السبت .



وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten ، إنه بداية من اليوم يشهد الطقس ارتفاع بدرجات الحرارة بحوالى درجتين عن أمس الجمعة ويكون طقس دافئ خلال ساعات النهار ومع حلول الليل والساعات المتأخرة من الليل نشعر بالبرودة .



ولفتت منار غانم ، إلى أن طقس غد الأحد يشهد موجة ارتفاع بدرجات الحرارة وتسجل زيادة 4 درجات عن طقس اليوم السبت وتسجيل 27 درجة مئوية نتيجة التأثر بمنخفض جوى صحراوى من الصحراء الغربية مصاحب برياح جنوبية غربية سرعتها 60 كم فى الساعة محملة بأتربة ورمال يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق .



ونوهت منار غانم ، إنه ابتداء من بعد غد الاثنين ستعاود موجة الانخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 6 درجات من المتوقع أن تسجل 21 درجة مئوية على مدار الأسبوع وتعاود الشبورة المائية الظهور من جديد .