بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة أثر حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى العلمين.

تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بانقلاب سيارة أجرة بالكيلو 159 طريق مطروح اسكندرية وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين ضحايا الحادث ال5 وهم

محمد محمد عبدالحافظ ٢٢ سنة الشرقية يعانى اشتباه كسر بالكتف الأيسر كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

أحمد سعيد حسن ١٩ سنة القاهرة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

أحمد صلاح أحمد ٢٤سنة القاهرة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

محمد أيمن فتحي 24 سنة الشرقية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

أحمد إبراهيم محمد ٢١سنة الشرقية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.