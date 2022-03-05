بسمة داوود تروج لـ مسلسل شغل عالي بجلسة تصوير جديدة

روجت الفنانة بسمة داوود، لمسلسلها الجديد "شغل عالي" المقرر انطلاق عرضه، في رمضان المقبل وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "بسمة " متألقة، في أحدث جلسة تصوير، مرتدية فستانا ابيض منقوشا بالورود وعلقت عليها: "شغل عالي رمضان 2022".

"شغل عالي" من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل وبطولة فيفى عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف.

وتدور الأحداث حول الصديقتين فيفي عبده وشيرين رضا وتواجهان العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات.