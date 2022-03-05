عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة داوود تروج لـ مسلسل شغل عالي بجلسة تصوير جديدة

بسمة داوود
بسمة داوود

روجت الفنانة بسمة داوود، لمسلسلها الجديد "شغل عالي" المقرر انطلاق عرضه، في رمضان المقبل وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "بسمة " متألقة، في أحدث جلسة تصوير، مرتدية فستانا ابيض منقوشا بالورود وعلقت عليها: "شغل عالي رمضان 2022".

"شغل عالي" من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل وبطولة فيفى عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف.

وتدور الأحداث حول الصديقتين فيفي عبده وشيرين رضا وتواجهان العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات.

IMG_٢٠٢٢٠٣٠٥_١٧١٢٤١
IMG_٢٠٢٢٠٣٠٥_١٧١٢٤١
الفنانة الشابة بسمة داوود مسلسل “شغل عالي” جلسة تصوير رمضان المقبل مواقف الكوميدية فيفى عبده وشيرين رضا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النيابة العامة ..حبس طفل قتل سيدة خطأ بسيارة في أكتوبر

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

بوتين: العقوبات الغربية بمثابة إعلان حرب

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

الداخلية: مصرع 23 عنصرا إجراميا شديد الخطورة فى حملات أمنية

تداول فيديو لحريق مصنع في الصين على أنه انفجار بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

ترشيحاتنا

من 8 مارس| "إيروفلوت" الجوية الروسية تلغي كل رحلاتها الدولية باستثناء مينسك

مقهورة ومش هروح تاني.. بدرية طلبة تكشف تعرضها للنصب| فيديو

القوات المسلحة توقع بروتوكول مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في عدة مجالات

لإعادة دبلوماسيين مطرودين.. أمريكا تسمح بدخول طائرة روسية إلى أراضيها

تداول فيديو لحريق مصنع في الصين على أنه انفجار بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

الصومال يتسلم 3 آلاف طن مساعدات غذائية من السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

ليزا شحاتة بطلة "هند والدكتور نعمان" تكشف أسرار سنوات الاختفاء

الجرام وصل 1000 جنيه.. قفزات جنونية في أسعار الذهب

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ