لكزس CT200h تخرج من الإنتاج في اليابان وتحصل على إصدار خاص.. صور

كشفت علامة ليكزس التجارية اليابانية التي تعتبر الزراع الفاخر لشركة تويوتا ستخرج ان سيارة الهاتشباك الهجينة CT200h ستخرج أخيرا من مرحلة الإنتاج في اليابان في أكتوبر 2022 للاحتفال بالتقاعد، وتبني لكزس إصداراً خاصاً أخيراً للاحتفال بانتهاء رحلة السيارة.

لكزس CT200h تخرج من الإنتاج في اليابان وتحصل على إصدار خاص

يتوفر إصدار لكزس CT200h Cherished Touring بنسقتين من الألوان الحصرية، حيث يوجد سقف سونيك تيتانيوم وجسم أسود جرافيت أو سقف سونيك تيتانيوم وجسم أبيض كوارتز سونيك بغض النظر عن الظل، فإن شبكة المغزل، ومحيط ضوء الضباب، وحواف المصد الخلفي لها تشطيب فضي لامع.

لكزس CT200h تخرج من الإنتاج في اليابان وتحصل على إصدار خاص

تشمل المزايا الإضافية الأخرى مرايا أبواب قابلة للسحب كهربائيًا ومدفأة ومساحات زجاج أمامي مستشعر للمطر، وفي الداخل تحتوي نسخة Cherished Touringعلى تنجيد بلونين يجعل الجزء السفلي من المقاعد وألواح الأبواب باللون الأسود والأجزاء العلوية باللون الأحمر الداكن، كما يوجد هناك خياطة حمراء متطابقة على تقليم الباب ولوحة العدادات ومنصات الركبة وعجلة القيادة، ويأتي الطراز قياسيًا مع تدفئة لعجلة القيادة والمقاعد.

لكزس CT200h تخرج من الإنتاج في اليابان وتحصل على إصدار خاص

تعتمد CT200hعلى محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر ينتج 98 حصانًا (73 كيلووات) و 105 رطل قدم (142 نيوتن متر) من عزم الدوران، ويساهم المحرك الكهربائي بـ 80.5 حصان (60 كيلو واط) و 153 رطل قدم (207 نيوتن متر)، ولا يُدرج موقع لكزس الياباني الخاص بـ CT200h إجمالي خرج النظام، لكن المواصفات تشير إلى أنها نفس قوة 134 حصانًا (100 كيلو واط) من الأسواق الأخرى.

لكزس CT200h تخرج من الإنتاج في اليابان وتحصل على إصدار خاص

تباع نسخة CT200h Cherished Touring مقابل 4223000 ين بعد الضرائب في اليابان ما يعادل 36.580 دولارًا بأسعار الصرف الحالية.

ظهرت سيارة لكزس CT200h لأول مرة في معرض جنيف للسيارات 2010، ووصلت النسخة الخاصة بأمريكا الشمالية في وقت لاحق من ذلك العام في معرض نيويورك للسيارات، وتم طرحها للبيع هناك لعام 2011، حيث بدأت الأسعار من 29.120 دولاراً (بالإضافة إلى رسوم توصيل قدرها 875 دولارًا) عند الإطلاق.

لكزس CT200h تخرج من الإنتاج في اليابان وتحصل على إصدار خاص

قامت لكزس بتحديث CT200h في طراز 2014 حيث قامت بإضافة شبكتها المغزلية إلى الواجهة الأمامية، وتركت السيارة تشكيلة العلامة التجارية في الولايات المتحدة لطراز 2017.

ظلت CT200hمتوفرة في أوروبا في اليابان، وكان هناك تحديث طفيف لطراز 2018، ومع ذلك سحبت السيارة من مجموعتها الأوروبية في عام 2020.

الآن ، حان الوقت لتختفي CT200h تماماً فقد باعت 380.000 منهم في جميع أنحاء العالم منذ إطلاق الهاتشباك الهجين.