وزيرة البيئة: نمتلك خطة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء. بالكامل. فيديو

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك خطة كاملة لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء بالكامل.



وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "كل الأجهزة والجهات المعنية شكلت لجان ومجموعات عمل من أجل استضافه مصر للقمة العالمية للمناخ".

وتابعت: "خلال الشهرين الماضيين حددنا التزامات كل جهة معنية والبعثة الدولية وجدت أن كل ملف جاهز تماما".

وأوضحت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة حاضرة بشكل كامل باختصاصاتها المختلفة بخطة طموحة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء".

ولفت إلى أن الهدف من اللقاءات الأفريقية مناقشة آراء القارة الأفريقية والدول النامية الأخرى في المتوقع من هذا المؤتمر، فضلا عن المبادرات الفنية التي من الممكن إطلاقها لكي تخدم القضايا الأفريقية وقضايا الدول النامية، وكيفية تقريب وجهات النظر بين ما تريده أفريقيا وما تستطيع الدول المتقدمة تقديمه في هذا المؤتمر.



