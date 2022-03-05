راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

أعلنت وزارة القوى العاملة، أنها تمكنت من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية، من توفير 7015 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 72 شركة ومصنع قطاع خاص في 19 محافظة لشغلها خلال شهر مارس الجاري.

كما تناولت النشرة إعادة نشر الوظائف من النشرة السابقة لم يتم شغلها من فبراير 2022 وعددها 328 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 7343 فرصة عمل.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 18 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء، والأقصر، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، وأسيوط ، وسوهاج، والمنوفية، والمنيا .

وأضاف سعفان أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 2695 فرد أمن، و40 صيدليا من خريجي دفعة 2015 وما بعدها، و50 مساعد مدير، و500 فريق عمل، و 200 مندوب توصيل، و10 مدير مطعم، و10 مساعد مدير، و30 عضو فريق وطباخا، و273 موظف خدمات معاونة، و70 مشرف أمن، و20 كول سنتر براتب 3 آلاف جنيه، و60 كاشير، و60 منسق ممرات، و100 بائع أجبان، و100 بائع لحوم، و60 سائق فيسبا، و60 رخصة مهنية، و7 مدير موارد بشرية براتب 6500 جنيه، و7 مدير منطقة، و 20 محاسبا، و7 سكرتارية، و5 مراقب كاميرات.

وتابع الوزير أن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 115 فرد أمن، و100 مراقب كاميرات، و6 فنى نجارة موبيليا، و6 فني تقطيع أخشاب، و3 موظف خدمات، و20 فنى صيانة ميكانيكية وكهربائية، و14 عامل إنتاج.

وأشار إلى أنه في المنوفية مطلوب 20 مهندس كهرباء وميكانيكا، و10 كيميائيين، و2 مدرسة، ومهندس إنتاج، و2 مشرف إنتاج، و33 عامل خياطة (أوفر - سنجر - أورليه)، و44 عامل إنتاج.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت: 80 عامل إنتاج، و3 عمال قص، و3 عمال خياطة، و30 منسقة ميدانية، و50 فنى صيانة كهربائية وميكانيكية، و10 فني برادة، و10 فنى فريزة، و30 سائق كلارك.

الدقهلية

وفي الدقهلية ودمياط مطلوب: 5 محاسبين، و15 مهندسا زراعيا، و10 طبيب بيطري، و5 مندوبين براتب 50 ألف جنيه، و10 سائقين، و61 عاملا وعاملة، وسائق باص، وفى الغربية: 10 مسئولي ائتمان، و2 محاسب، و5 عمال تعبئة وتغليف، و5 عمال تطريز، و5 عاملات سنجر.

كما تم توفير فرص عمل بالأقصر وسوهاج وأسيوط تمثلت في: محاسب مشروع، و10 فنى إنتاج، و7 عمال عاديين، و2 ميكانيكي، و4 استيوارد، وأخصائي قروض.

وفي الإسماعيلية مطلوب 3 مديرين لقسم التعبئة، و10 مشرفي خط إنتاج، و50 خياطا، و10 مشرفي جودة، و10 عمال قص وترقيم، و10 عمال مكواة، و10 عمال تشطيب، و10 عمال تعبئة وتغليف، و10 طباعة وتطريز، و3 كاشير، و2 عامل ممرات لاستيفاء نسبة 5%.

أما في الفيوم الوظائف المتوفرة هي: 2 مساعد مدير مطعم، و6 كاشير، و6 ويتر، و8 ديسباتش، و12 استيوارد، و4 كابتن صالة، و15 شيف كشري.

وفي الإسكندرية مطلوب: 20 مشرف أدوار، و65 فرد أمن، و100 عامل إنتاج، و20 عامل حياكة، و5 فنى كهرباء، و20 عامل ماكينة، و60 عامل تشطيب.

أما في البحيرة وبورسعيد، فالوظائف المتوفرة هي: 60 عامل تفصيل وحياكة، و50 تدريب خياطة، و10 مراقب جودة، و15 عامل تعبئة وتغليف، و10 مساعد إنتاج، و4 فرد أمن، و10 عمال مقص، و4 أمناء مخزن.

وفى المنيا يوجد: 2 مراقب جودة، و15 أخصائي تمويل، وأخصائي مكتبات، وإداري، و3 عمال تعبئة، وحارس، و2 عمال لاستيفاء نسبة 5%.

أما جنوب سيناء، فقد وفرت العديد من الفرص منها: 55 مدير مطعم، و50 كابتن، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، ومسئول جودة، و2 موظفة استقبال، و141 مشرف غرف، ومحاسب، وموظف متابعة وقت، و153 مضيفا، و130 عامل تجهيز وتحضير، و23 عامل سكن عاملين، و162 متلقى طلبات داخلى، و7 مشرفي غرف، و3 متلقى طلبات صيانة، و44 طباخا، و2 مساعد شيف، و54 حارس إنقاذ، و23 عاملا زراعيا، و8 عمال مخزن، و135 فرد أمن، و6 مشرفي تبريد وتكييف، و2 حداد، و4 سرفيس مطعم، و6 عمال صيانة، و4 موظفين تنفيذيين، وفنى ماكينات، و26 كهربائيا، و2 نقاش، وميكانيكي سيارات، ونجار، وفني محطات، و25 سباكا، و6 عمال كافتيريا العاملين، و5 عمال مناطق عامة، و3 فنيي معدات مطبخ، و43 عامل نظافة، و2 عامل مغسلة.