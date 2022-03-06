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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمواليد الجوزاء .. كيف تسيطر على مودك المتقلب مثل محمد صلاح ؟

محمد صلاح
محمد صلاح

قال محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، ولاعب نادي ليفربول الانجليزي، إنه من مواليد برج الجوزاء، واستطاع أن يسيطر على المزاج والمود المتقلب الذي يشتهر به هذا البرج.

ومواليد برج الجوزاء يصابون بالاكتئاب سريعا وتغيير المزاج أيضا، وعلى الرغم من أنه قد لا يظهر الكثير للعالم الخارجي، لأن شخصية الجوزاء مرحة تظل فضوليًا بشأن الحياة وغالبًا ما تكون قادرة على رؤية الفكاهة في المواقف الأليمة.  

وقد يشعر الأصدقاء أنهم ضعفاء، لكنهم قد لا يعرفون مدى شدة الكآبة أو لا، وهذا لأن مواليد الجوزاء، غالبًا ما يضعون وجهًا مرحًا مهما كانت حالتهم النفسية.

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نصائح للسيطرة على المزاج المتقلب للجوزاء 

ووفقا لخبراء الأبراج، يوجد بعض الطرق البسيطة للسيطرة على المزاج المتقلب لمواليد الجوزاء، من خلال تناول مشروبك المفضل أو مشاهدة فيلم لطيف مع القهوة أو مشروب غازي مع ووجبتك الخفيفة المفضلة، ستكون قادرًا على قضاء يومك بابتسامة على وجهك.

الجوزاء برج الجوزاء مواليد برج الجوزاء المزاج المتقلب محمد صلاح

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