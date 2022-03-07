عبد الستار صبري: محمد هاني أفضل بديل لأكرم توفيق في المنتخب

أكد عبد الستار صبري نجم الكرة المصرية السابق ، أن محمد هاني ظهير أيمن الأهلي هو البديل الأفضل لتعويض غياب أكرم توفيق عن قائمة المنتخب في مباراتي السنغال موضحا أن اللاعب يتميز بمقومات هجومية يطلبها كيروش في مركز الظهير.



وقال صبري في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين: "أتوقع أن يكون عمر كمال هو الظهير الأيمن الأساسي أمام السنغال، لكن البديل الأفضل هو محمد هاني نظرا لمستواه المتطور في الفترة الأخيرة".



وعن بديل حجازي الغائب عن المباراتين المقبلتين للإصابة: "هناك لاعبين مميزين بخلاف محمد عبد المنعم والونش هناك أحمد سامي لاعب بيراميدز وأحمد ياسين لاعب البنك الأهلي وعلى جبر مدافع بيراميدز وأحمد حكم مدافع سموحة".

ووجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة للاعبي المنتخب الوطني، قبل مواجهتي السنغال في تصفيات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكتب كارلوس كيروش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: يا شباب، العد التنازلي لكأس العالم بدأ، باقي 15 يوما على بدء معسكرنا، فقط بالسلوك الصحيح الذي أظهرناه من قبل يمكننا أن ننجح ونحقق الحلم المصري ونصل إلى توقعاتنا وأهدافنا".