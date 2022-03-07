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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بالفريك والأرز.. طريقة عمل الحمام المحشي بأسرار المحلات

صدى البلد

إذا كنتي من هواة تقديم الأكل بطرق المحلات، يمكن أن تتابعي طريقة عمل الحمام المحشى بالفريك والأرز بأسرار المطاعم.

 

طريقة عمل الحمام المحشى بالفريك


المقادير:
كيلو من الفريك
8 ملاعق كبيرة من السمنة
5 حمامات
ملح وفلفل أسود
بصل مفروم حسب الرغبة 


الطريقة:
عليكِ بغسل الحمام جيداً من الداخل والخارج باستخدام الملح والماء
يغسل الفريك ويصفى من الماء، ويتم نقعه لمدة لا تقل عن النصف ساعة
وضع حلة على النار، ويضاف إليها السمنة ونتركها حتى تسخن
نضع الفريك ويتبل بالملح والفلفل الأسود ويتم تقليب المكونات جيداً
يضاف إليها الماء وتترك على النار حتى تمام نضج الفريك ونرفعه من على النار، ويترك حتى يبرد تماماً
تتبيل الحمام من الداخل والخارج بالملح والفلفل الأسود
حشو الحمام من الداخل بالفريك وفصل الجلد عن الحمام والحشو تحت الجلد
غلق الجلد الحمام باستخدام الخيط أو خلة الأسنان
نضع كمية من الماء على النار ونضع بها الورق اللورى والبهارات
نتركها حتى تغلى على النار ونضع بها الحمام واحدة تلو الأخرى
ترك الحمام يسلق على النار حتى النضج
يصفى الحمام ويتم وضع طاسة على النار بها السمنة ويتم تحمير الدجاج بها
ترص في طبق التقديم ويقدم على المائدة إلى جانب الأرز والسلطة.


طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز


المقادير:
4 حمامات
ملعقة صغيرة من السكر
ربع كيلو من كبد الحمام
ملح وفلفل أسود
3 ثمرات من البصل
3 أكواب من الأرز
2 ملعقة كبيرة من السمنة
كمية من الماء


الطريقة:
بشر البصل ويدعك بالفلفل الأسود جيداً
تتبيل الحمام من الداخل والخارج بالقليل من البصل، وتترك في الثلاجة لمدة 3 ساعات
نضع ملعقة كبيرة من السمنة في حلة على النار ونتركها حتى تسخن
يشوح بها البصل حتى نحصل على اللون الذهبي
يضاف لها كبد الدجاج مع الاستمرار في التقليب
يضاف إليه الأرز ونقلب ونضيف إليه الماء ويترك على النار ينضج الأرز
حشو الحمام به ويتم إغلاقه باستخدام الخلة
سلق الحمام في الماء المغلي على النار، وتتبيله بالملح والفلفل الأسود حتى ينضج الحمام
يحمر في السمنة على النار حتى يصبح لون الحمام ذهبيا ويقدم بالهناء والشفاء.

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