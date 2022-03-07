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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بالسوق المصري.. صور

أسعار فئات شيفروليه
أسعار فئات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بالسوق المصري

تنتمي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات وهم، LS  و LT والفئة الثالثة PREMIER والرابعة كاملة التجهيزات PREMIER 7SEATS.

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القائمة الكاملة لأسعار شيفروليه 2022 في الكويت

 

مواصفات السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

 

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بمساحة تخزين خلفية تسع لـ 847 لتر، مع نسبة طول كلي بلغت 4655 مم، وعرض يبلغ 1836 مم، و 1760 مم للارتفاع، مع جنوط رياضية المظهر، ومصابيح أمامية نحيفة وإضاءة LED، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز.

أسعار فئات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بالسوق المصري 

ودعمت السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، مع نظام الثبات الالكتروني ESC، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وخاصية التحكم في الجر، مع كاميرا خلفية، وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف.

أسعار فئات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بالسوق المصري 

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، مع شاشة عدادات 7 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي يتراوح بين 4 و 6 مكبرات صوتية، مع مدخل USB، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ومكيف هواء.

أسعار فئات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بالسوق المصري 

وتستمد السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 255 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.

أسعار فئات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بالسوق المصري 

أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى شيفروليه كابتيفا موديل 2022  حوالي 349.990 جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه كابتيفا موديل 2022 حوالي 374.990 جنيه.

الفئة الثالثة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 حوالي 394.990 جنيه.

الفئة الرابعة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 حوالي 414.990 جنيه.

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