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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رفع عقوبات الموسم الماضي.. انطلاق منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة بمشاركة 17 ألف لاعب

صدى البلد

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة : 
- منافسات دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة بمشاركة 569 مركزا

-17 ألف لاعب و3000 عضو بالأجهزة الفنية والإدارية

 

أعلنت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، جدول دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة بالكامل من بدايته، الذي انطلق 6 مارس ويستمر حتي منتصف يونيو 2022.


ووافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على رفع العقوبات الموُقعة على مراكز الشباب السابق اشتراكها بالنسخة الماضية من دوري مراكز الشباب ؛ حرصاً منه على اتساع قاعدة المشاركة، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه دوري مراكز الشباب وأهمية إعلان بداية وختام الدوري في مواعيد محددة مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية في كافة المحافظات، الذي ينطلق بمشاركة 17000 ألف لاعب من 569 مركز شباب و3000 أجهزة فنية وإدارية.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

وعن نظام المسابقة بالمحافظات، تم تقسيم المحافظة المشاركة بعدد 24 فريقا إلى أربع مجموعات حسب التوزيع الجغرافي، وعقب الانتهاء من الدوري بكل محافظة يصعد الأول والثاني من كل مجموعة وصولاً للمباراة النهائية بكل محافظة وتحديد الأول والثاني والثالث والرابع.

وانطلق الدوري في مختلف محافظات الجمهورية أمس 6 مارس  بمنافسات الأسبوع الأول ، انتهاءً بالأسبوع العاشر 6-7 إبريل القادم، ثم ينطلق دور الثمانية بالمحافظات 17-18 من ذات الشهر ، وصولاً بالمباراة النهائية بكل محافظة من23-28 إبريل القادم ، يعقب ذلك المؤتمر الصحفي ل 27 فريق أبطال المحافظات و5 فرق تواني المحافظات عن طريق القرعة بينهم وذلك في أحدي أيام 9،10،11 مايو القادم.

وتنطلق الأدوار النهائية بين أبطال المحافظات بدءً من 15-18 مايو ، ودور 16 من 22-24 مايو ، ودور8 من 29-30 مايو ، دور 4 من 5-6 مايو ،وتحديد الثالث والرابع الأربعاء 8 يونيه ، والمباراة النهائية منتصف يونيو.

وجاءت تفاصيل الجدول؛ الأسبوع الأول وحتى الثامن خلال شهر مارس، والتاسع والعاشر خلال شهر أبريل.

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