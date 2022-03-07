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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواطنون ضد الغلاء: هناك من يسعى لافتعال أزمات عن طريق زيادة الأسعار

سلع
سلع

قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الأسعار في الأسواق المصرية تشهد ارتفاعا جنونيا، قائلا "هناك من يسعى لافتعال أزمات من خلال زيادة الأسعار".

وتابع محمود العسقلاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه ما المبرر لزيادة أسعار الأرز، لافتا إلى أن زيادة 150 قرش في الخبز السياحي غير مقبول.

وأكمل محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن لدينا مخزون استراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين في شهر رمضان ،مستدركا أن الدولة تسعى للوقوف بجانب المواطن البسيط.

وأكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن لابد أن يقف التجار جانب الوطن في الأزمات.
 

محمود العسقلاني ضد الغلاء الأسواق المصرية أحمد موسى مخزون استراتيجي

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