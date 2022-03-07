أشرف عبدالباقي عن قانون القيمة المضافة: مطالب بتقديم ورقة كل شهر تثبت إني مشتغلتش

قال الفنان أشرف عبدالباقي، إن الجدل كان حول إلزام الفنان بدفع قيمة ضريبية على الظهور في البرامج التي لا يتقاضى فيها مقابل مادي.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك مادة تقول إن ظهور الفنان في البرامج التليفزيونية يعتبر دعاية للفنان حتى لو لم يتقاضى أجرًا، لذا فإنه ملزم بدفع 10% من القيمة التي يتقاضاها فنان آخر في برنامج آخر يتقاضى منه مقابل مادي.

وأوضح أن الفنان عليه تقديم ما يثبت عدم تقاضيه مقابل مادي في البرامج والأعمال الفنية كل شهر، حتى في الأوقات التي لا يعمل فيها، مضيفًا أن القانون لا يخص البرامج التليفزيونية فقط، وإنما الأعمال الفنية أيضًا.

وتابع: «أنا ممكن أصور مسلسل شهرين أو تلاتة وباقي السنة مبصورش.. فأنا مطالب في الأشهر اللي مدخليش فيها فلوس كل شهر أروح أقدم ورقة أقول إني مشتغلتش».

