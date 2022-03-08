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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز اعلام مطروح يناقش الطرق السليمة لصحة المرأة

احتفالا باليوم العالمى للمرأة.. مركز إعلام مطروح ينظم ندوة عن صحة المرأة

ندوة صحة المرأة في
ندوة صحة المرأة في مطروح

عقد مركز إعلام مطروح صباح اليوم ندوة في إطار محور الإعلام السكاني  بمركز رعاية الطفولة والأمومة التابع لإدارة مطروح الصحية والتى تأتى فى إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمى.
وبالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح .

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حيث تحدثت سوزان الجوهرى مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بالصحة حول المبادرة الصحية الجديدة للاهتمام بصحة المرأة تحت شعار( حقك تنظمى).

 

وأضافت الجوهرى أن الهدف من المبادرة عرض وسائل تنظيم الاسرة الجديدة والتى توفرها وزارة الصحة من خلال مراكز رعاية الامومة والطفولة وصحة المرأة  واستعرضت الجوهرى اهم وسائل التنظيم  الحديثة وهى اللولب الهرمونى والذى يستخدم لحل مشكلات اللوالب القديمة حيث يحد من الانيميا لدى المرأة  ويمكن تركيبه بسهولة للمرأة بعد اجراء الفحوصات اللازمة.

وأشارت الجوهرى أن هذه الخدمة مجانا وان ثمن اللولب خارج المراكز الصحية يصل تكلفته من ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ج لافتة أنه تم توفير كبسولة تستخدم مرة واحدة لمدة تنظيم ٣سنوات .


وأوضحت الجوهرى ان من حق كل سيدة ان تختار الوقت المناسب للتنظيم بالاتفاق مع الزوج  واستشارة المتخصصات فى مكاتب المشورة.


وتحدثت الجوهرى عن المبادرات الصحية للأسرة المصرية واهمها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى للفئات العمرية من ١٨سنة لما فوق ومبادرة المواليد حديثى الولادة من عمر يوم الى٢٨ يوم وفيها يتم الكشف على المولود وقياس مستوى السمع ومعدل النبض ونسبة الاكسجين بالدم لتلافى اي مشكلات صحية مستقبلية او اتخاذ اجراءات العلاج الفورية حين التأكد من الاصابة بمرض ما.


وأهابت الجوهرى بالمواطنين بضرورة التعرض لتلك المبادرات وسرعة التوجه لمراكز رعاية الامومة والطفولة للاستفادة بالخدمات المتنوعة والمجانية والتى تحافظ على صحة الاسرة كلها.


وأضافت الجوهرى ان وزارة الصحة توفر العديد من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة واهمها الرعاية الصحية وعمل تقرير طبى عن طريق القومسيون الطبي بمطروح والذى بموجبه يتم صرف معاش شهرى للشخص المعاق . واختتمت الجوهرى المحاضرة بالتنويه لحملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال والتى تبدأ يوم ٢٧ مارس الحالى فى كافة الوحدات الصحية ومن خلال الفرق المتنقلة وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر  يوم الى 5 سنوات.

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