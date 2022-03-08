عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2022.. هاني رمزي مفاجأة "العائدون"

هاني رمزي
هاني رمزي

طرحت منصة watch it، الأفيشات الخاصة بمسلسل العائدون والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم. 

وطرحت عدد من الأفيشات المنفردة لعدد من الأبطال وهم أمير كرارة وأمينة خليل وهانى رمزي الذى سوف يكون مفاجأة العمل ، حيث يقدم دور بعيداً عن الكوميديا. 

العائدون 
العائدون 
العائدون 

 

31 عملا دراميا .. تعرف على الخريطة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2022

مسلسلات رمضان 2022.. شيرين رضا وفيفي عبده في دويتو لـ شغل عالي

وكان قد نفى باهر دويدار،  مؤلف  مسلسل  "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، أن يكون المسلسل  جزء  ثان من "هجمة مرتدة" الذي عرض  رمضان الفائت، قائلاً : قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده  لان المسلسل من نفس اللون الدرامي لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".

وتابع  في مداخلة هاتفية  خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON،:"المسلسل يتناول  فكرة " العائدون " من منطلق الإرهاب   من الاوكار   التي  كانت قد صممت لملذات أمنة للإرهاب"، كاشفاً أن أحداث المسلسل   حقيقية تتناول    حقبة حقيقية دارت أحداثها في الفترة ما بين 2018-2020 وهي فترة حديثه جداً   وبالتالي   الفترة الزمنية لم تتجاوز ثلاثة أو أربع سنوات".

لافتاً إلى أن العنوان  الرئيسي للعمل وفكرته تدور حول فكرة إعادة تدوير الإرهاب، قائلاً : " ده العنوان الرئيسي للعمل وكيف مثل ذلك تحدياً كبيراً للدولة المصرية ؟ وكيف تعاملت معه ؟ وكيف كان لها السبق في ذلك مقارنة بدول كثيرة في العالم".

وواصل: "مصر كانت عندها رؤية استباقية وحققت  تقدم كبير مقارنة بدول مختلفة من العالم "، كاشفاً أن ملفات المخابرات العامة تمثل جزء كبير من الاحداث ولكن نظراً لحداثة   ما يتناوله  المسلسل في الفترة الزمنية  تم الاعتماد على مصادر مكملة عبر الدراسة  عبر فريق دراسة وباحثين محترفين وتم إكمال   الصورة من أكثر من جهة".

وأتم: “طبيعة المسلسل فيه سفر كبير وده كان من ضمن التحديات  حيث جرى التصوير في أوروبا والأردن والأحداث تدور في أربعة أو خمس دول  وبالتالي السفر  كان كتير جداً”.

 تدور أحداث مسلسل العائدون  حول الكشف عن بعض المؤامرات التى تتعرض لها الدولة المصرية ، والجهود التى تنبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

ويشارك فى بطولة مسلسل العائدون كل من  أمير كرارة -هانى رمزي  - أمينة خليل ، ومن إخراج أحمد نادر جلال ، وتاليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات  dmc  -  منصة watch it - قناة دبي ، بالإضافة الى منصة شاهد “ عربياً ” 

العائدون مسلسل العائدون أمير كرارة هاني رمزي امينة خليل art entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

هنغرق الأسواق سلع..الحكومة تزف بشرى:أسعار القمح والبترول لن تظل عند هذه الارتفاعات

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

رقم فلكي.. الذهب يُلامس 2070 دولارًا للأوقية مع حظر بايدن للنفط الروسي

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

بملابس مكشوفة من الأسانسير.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالتها

الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية في حي الطريف التراثي بالعاصمة الرياض

في اليوم العالمي للمرأة.. تبرئة نساء تم تعذيبهم حتى الموت بسبب السحر

الهلال يحسم قمة الدوري السعودي لصالحه بثنائية في شباك الاتحاد

الثاني.. عمرو السولية يسجل هدفا عالميا للأهلي في مرمى شباك بيراميدز

الاحتفال بذكرى ثورة 1919.. «أبو شقة»: نفي أقطاب الوفد كان الشرارة التى أشعلت ثورة المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا تانية.. حكاية مشهد انفعالي كلف ليلى علوي خياطة 9 غرز.. صور

مطار القاهرة يستقبل وفود المعتمرين المغادرين إلى الأراضي المقدسة.. صور

31 عملا دراميا .. تعرف على الخريطة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2022

للحد من الانبعاثات.. تجميد وتخزين ثاني أكسيد الكربون في قاع المحيطات

فيديو

عاشت أغرب قصص زواج.. لماذا كرهت سميحة أيوب الرجال وادعت الجنون؟.. فيديو

بدأت بمظاهرة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

أمن الخليج والمستجدات الإقليمية.. تفاصيل زيارة السيسي للسعودية ولقاء الملك سلمان “فيديو”

ابنة بوتين لويزا روزوفا تغلق حسابها على مواقع التواصل .. تفاصيل .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ