مسلسلات رمضان 2022.. هاني رمزي مفاجأة "العائدون"

طرحت منصة watch it، الأفيشات الخاصة بمسلسل العائدون والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وطرحت عدد من الأفيشات المنفردة لعدد من الأبطال وهم أمير كرارة وأمينة خليل وهانى رمزي الذى سوف يكون مفاجأة العمل ، حيث يقدم دور بعيداً عن الكوميديا.

العائدون

العائدون

العائدون

وكان قد نفى باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، أن يكون المسلسل جزء ثان من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الفائت، قائلاً : قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لان المسلسل من نفس اللون الدرامي لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".

وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON،:"المسلسل يتناول فكرة " العائدون " من منطلق الإرهاب من الاوكار التي كانت قد صممت لملذات أمنة للإرهاب"، كاشفاً أن أحداث المسلسل حقيقية تتناول حقبة حقيقية دارت أحداثها في الفترة ما بين 2018-2020 وهي فترة حديثه جداً وبالتالي الفترة الزمنية لم تتجاوز ثلاثة أو أربع سنوات".

لافتاً إلى أن العنوان الرئيسي للعمل وفكرته تدور حول فكرة إعادة تدوير الإرهاب، قائلاً : " ده العنوان الرئيسي للعمل وكيف مثل ذلك تحدياً كبيراً للدولة المصرية ؟ وكيف تعاملت معه ؟ وكيف كان لها السبق في ذلك مقارنة بدول كثيرة في العالم".

وواصل: "مصر كانت عندها رؤية استباقية وحققت تقدم كبير مقارنة بدول مختلفة من العالم "، كاشفاً أن ملفات المخابرات العامة تمثل جزء كبير من الاحداث ولكن نظراً لحداثة ما يتناوله المسلسل في الفترة الزمنية تم الاعتماد على مصادر مكملة عبر الدراسة عبر فريق دراسة وباحثين محترفين وتم إكمال الصورة من أكثر من جهة".

وأتم: “طبيعة المسلسل فيه سفر كبير وده كان من ضمن التحديات حيث جرى التصوير في أوروبا والأردن والأحداث تدور في أربعة أو خمس دول وبالتالي السفر كان كتير جداً”.

تدور أحداث مسلسل العائدون حول الكشف عن بعض المؤامرات التى تتعرض لها الدولة المصرية ، والجهود التى تنبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

ويشارك فى بطولة مسلسل العائدون كل من أمير كرارة -هانى رمزي - أمينة خليل ، ومن إخراج أحمد نادر جلال ، وتاليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي ، بالإضافة الى منصة شاهد “ عربياً ”