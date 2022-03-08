غلق 4 مخابز وتحرير 14 محضر مخالفات تموينية بـ الإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية والمحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة حملات مكبرة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية.

وأسفرت الحملات عن تشميع وغلق 4 مخابز مخالفة "افرنجية وسياحية"، وتحرير عدد ١٤ محضر عدم حمل شهادات صحية، عدم اعلان عن الاسعار.

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كما أسفرت الحملات عن تشميع وغلق مخزن للمواد الغذائية وتحرير محضر حيازة سلع غذائية "جبنة " مخزنة داخل مخزن مخالف لشروط حفظها وتم التحفظ على عدد ٤٩١٠ علبة جبنة مختلفة الاوزان والأنواع.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

من جانبه؛ أشار محمد سعدالله، إلى أن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز على مستوى الأحياء، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أي مخالفات وتحرير محاضر لردع للمخالفين.

تأتي هذه الحملات لإحكام السيطرة على اسعار السلع الغذائية بالأسواق والتأكد من اعلان الأسعار المتداولة ومدد الصلاحيات والتراخيص الاشغالات و مدى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية.

