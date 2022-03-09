خبير إسكان: خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «مجانا» بـ12 محافظة |فيديو

قال دكتور عمرو حسن، الخبير السكاني، إنه أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة موسعة تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «مجانا» بـ١٢ محافظة، خلال الفترة ٦ إلى ١٧ من شهر مارس الجاري.

وأضاف عمرو حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم المرأة، ورفع الوعي الصحي للأسرة المصرية.

وتابع عمرو حسن، أنه تم توفير فرق مدربة من أخصائي النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي على المنتفعات، مشيراً إلى أن وسائل تنظيم الأسرة يتم صرفها عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة.

وأشار الخبير السكاني إلى أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات