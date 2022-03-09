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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بمناسبة يوم المرأة العالمي.. تكريم بسمة وناهد فريد شوقي بمهرجان الأقصر السينمائي

تكريم بسمة وناهد
تكريم بسمة وناهد فريد شوقي بمهرجان الأقصر السينمائي

احتفل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة باليوم العالمي للمرأة، بإهداء الورود لكل السيدات والفتيات الحاضرات والمتواجدات في المهرجان.

 يأتي هذا قبل بدء احتفالية التكريم الخاصة التي أقامها المهرجان والتي بدأت بفيلم تم عرضه وتحدث فيه الفنانون ضيوف المهرجان عن دور المرأة في حياتهم، ومنهم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، ومكرّم الدورة الفنان حسين فهمي والفنانة سلوى محمد علي والفنانة ناهد السباعي والفنانة المكرمة أبولين تراوريه، والفنان محي إسماعيل، والمنتجة التونسية درة أبوشوشة.

 وبدأت التكريمات التي قدمها كل من السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان بها، وأعقبها تكريم المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي وتسلمتها ابنتها الفنانة ناهد السباعي، وتلاها تكريم النائبة الأقصرية في مجلس النواب الدكتورة أماني الشعولي وتسلمتها والدتها مدام شادية متري، وجاء بعدها تكريم المخرجة المتخصصة في الأفلام التسجيلية ومديرة الدوكس بوكس المخرجة والمنتجة جيهان الطاهري، ومن بعدها تم تكريم كل من الفنانة سلوى محمد علي، والفنانة بسمة، والمنتجة والمخرجة ماريان خوري والتي ستتسلم تكريمها في حفل الختام لتعذر وجودها في الحفل، وقدمت الاحتفالية المذيعة والفنانة وفاء مراس .

ليفاجئ بعدها رئيس المهرجان المخرجة عزة الحسيني بإعلان تكريمها لدورها الكبير معه في تأسيس هذا المهرجان منذ أحد عشر عاماً وتخطي كل الصعوبات والتحديات التي تواجه انطلاق كل دورة منذ ذاك الحين وحتى اليوم.

واختتم الحفل بإطلاق الفنانة التونسية العالمية غالية بن علي لأحدث أغنياتها التي أصدرتها خصيصاً للاحتفال بالمرأة، وأعقبها التقاط صورة تذكارية لكل السيدات المكرمات وأيضاً الحاضرات بالورود.

الفنانة ناهد السباعي ناهد السباعي سلوى محمد علي محمود حميدة حسين فهمي الفنانة سلوى محمد علي السيناريست سيد فؤاد الفنان حسين فهمى ناهد فريد شوقي الفنان محي إسماعيل محي إسماعيل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

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