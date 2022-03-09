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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة يكرم أبناء الجامعة المشاركين في الاحتفال بيوم الشهيد

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة المشاركين من الجامعة في احتفال مصر بيوم الشهيد ، الذي يًمثل مناسبة قومية ويُعد رمزًا للاعتزاز والفخر بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله ودفاعًا عن الوطن، وذلك في إطار حرص الجامعة على ترسيخ فكرة العطاء والتضحية من أجل كرامة الوطن ورفعته والنهوض به.

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ودعا الدكتور محمد الخشت، المشاركين في وقفة يوم الشهيد بعد تكريمهم إلى إفطار جماعي بدار الضيافة في الجامعة بشكل يضفي روح المحبة والألفة، وبما يساهم في تأكيد تواصل قيادة الجامعة المستمر مع منتسبيها، وبث روح التقارب بينهم.
 
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة شاركت في فعاليات وقفة يوم الشهيد المصري، حيث شارك أبناء الجامعة ومنتسبوها من اتحاد طلاب الجامعة، والهيئة المعاونة، والمهندسين والفنيين، والعمال، من خلال وقفة إجلال وعرفان لشهداء الوطن وتضحيتهم من داخل الحرم الجامعي.

رئيس جامعة القاهرة يكرم أبناء الجامعة المشاركين فى الاحتفال بيوم الشهيد
رئيس جامعة القاهرة يكرم أبناء الجامعة المشاركين فى الاحتفال بيوم الشهيد
رئيس جامعة القاهرة يكرم أبناء الجامعة المشاركين فى الاحتفال بيوم الشهيد
رئيس جامعة القاهرة يكرم أبناء الجامعة المشاركين فى الاحتفال بيوم الشهيد
رئيس جامعة القاهرة يكرم أبناء الجامعة المشاركين فى الاحتفال بيوم الشهيد
رئيس جامعة القاهرة يكرم أبناء الجامعة المشاركين فى الاحتفال بيوم الشهيد
رئيس جامعة القاهرة يكرم أبناء الجامعة المشاركين فى الاحتفال بيوم الشهيد
رئيس جامعة القاهرة يكرم أبناء الجامعة المشاركين فى الاحتفال بيوم الشهيد
Jobs Education الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة احتفال مصربيوم الشهيد العطاء والتضحية كرامة الوطن

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