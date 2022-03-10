طلب إحاطة بشأن إحلال وتجديد الوحدات الصحية لضمها بمنظومة التأمين الصحي

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة بالبرلمان ناقشت طلب إحاطة مقدم منه للقائم بأعمال وزير الصحة بشأن اشتراط هيئة الرعاية فى منظومة التأمين الصحى الشامل وهيئة الإعتماد والرقابة الصحية بأن يتم إحلال وتجديد الوحدات الصحية على مساحة تتراوح من 2000 متر إلى 2500 متر ، لكى تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المساحات غير متوافرة فى الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ، حيث أن مساحات الوحدات الصحية تصل إلى 1050 متر ، وبالتالى فإن تحديد مساحة تتراوح من 2000 متر إلى 2500 متر سيكلف الدولة كثيرا من الأراضى الزراعية.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بأن يكون هناك مهندس يهيىء الطلبات بحيث تتناسب مع المساحات المتاحة للوحدات الصحية.