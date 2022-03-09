الحبس سنة لشقيقين بتهمة تعاطي الحشيش بحلوان

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله متهمين بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لتعاطيهما الحشيش المخدر في حلوان.



صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين الدكتور عمر الشريف وهشام الدرندلي وأمانة سر محمد طه .

وأوضح أمر الاحالة قيام المتهمين ع . ر وشقيقه ش . ر بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة بإحراز المواد المخدرة بأن أحرز الأول جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وحاز أيضا بقصد التعاطي عقار البنزوهيكسول وأحرز سلاح أبيض «نصل كتر» دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وأضاف أمر الاحالة قيام المتهم الثاني بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وحيازة عقار البنزوهيكسول المخدر في غير الأحول المصرح بها قانونا.