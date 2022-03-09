عميد كلية الذكاء الأصطناعى: تدريب ميداني لتأهيل الطلاب إلى سوق العمل

كشف الدكتور رضا الخريبى عميد كلية الحاسبات و الذكاء الأصطناعى جامعة القاهرة ، عن كيفية تأهيل الطلاب لسوق العمل و الحياة بعد التخرج .

وقال الدكتور رضا الخريبى، في تصريح لـ صدى البلد، إن الجامعات بصفة عامة تلتزم بالجانب الاكاديمي تجاه الطالب، وقد يصاحب الدراسة الأكاديمية في بعض الكليات دراسة عملية و التطبيق على ما يحتاجه سوق العمل.

وأوضح “الخريبي”، أن طالب الحاسبات و الذكاء الأصطناعى يقع عليه عبء أخر بعد الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وهو أنه يجب أن ينمى مهاراته خاصة أن مجال البرمجيات هو سوق تنافسى .

و أضاف “ الخريبى ” أن الكلية تلزم الطالب بالنزول لتدريب ميدانى بشكل اجبارى خاصة فى المستوى الثالث، حيث يقوم الطالب بالتدريب فى إحدى الشركات لتطبيق ما تم دراسته ، وبعد الأنتهاء يقدم للكلية ما يفيد أنه قد انتهى من فترة التدريب .

‎

على الجانب الاخر ، أنهت جامعة القاهرة امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2022 والتي بدأت السبت 6 فبراير واستمرت حتى 22 فبراير، وأداها نحو 30 ألفًا و763طالبًا وطالبة بنظامي التعليم المدمج والمفتوح، بالمقر الرئيسي بالجامعة وجامعات الأقاليم وهي: (المنصورة، والأسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والبحر الأحمر، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وبورسعيد)، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة.

‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، مضيفًا أن أسئلة الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جاري تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.