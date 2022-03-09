الزراعة: 400 منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة ولا توجد أزمة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، توافر عدد كبير من السلع بالوزارة بأسعار مخفضة للمواطنين، ومصر وصلت للاكتفاء الذاتي في إنتاج كثير منها.

وأضاف “القرش”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة “ETC”، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك اكتفاء ذاتيا تتمتع به البلاد سواء الخضروات أو الفواكه أو الدواجن.

وتابع متحدث الزراعة، أن هناك 400 منفذ تابع لوزارة الزراعة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الدولة لديها عدد كبير من المنافذ يمكنها من طرح وزيادة حجم المعروض حتى نستطيع تقديم فرص بديلة للمواطن لتقليل أي فرص لجشع التجار .

وشدد الدكتور محمد القرش "المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أن جهود الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، كانت كبيرة لتلبية إحتياجات المواطن المصري، حيث عملت الدولة على القطاع الزراعي وكان من ضمنها زيادة حجم المعروض والمتاح ، موضحا أن هذا الأمر ساعد في تحقيق إنجاز مهم لتدبير مايلبي احتياجات المواطن المصري وتأمين إحتياجات المواطن.

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