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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طبيبة بيطرية: البيض الاورجانيك ليس صحي وملئ بالجراثيم

البيض الاورجانيك
البيض الاورجانيك

في الأيام القليلة الماضية أثار تصريح الإعلامي “عمرو أديب”، الجدل في مواقع التواصل الإجتماعي
حول أرتفاع أسعار المنتجات الحيوية ومنها الييض، حيث صرح  "أديب" قائلا ”بلاش تاكلوا بيض اَورجانيك
كلو بيض عادي اليومين دول".

 

فيما اثار كلمة البيض الأورجانيك جدلا كبيرا حيث أن العديد لا يعلم ما هو البيض الأورجانيك، وفي هذا السياق توضح الطبيبة البيطرية “ سمر عبد الرحمن” لموقع “صدى البلد”، الفرق بين البيض  الاورجانيك او البيض العادي.
 

وتفيد الطبيبة “ سمر” أن  البيض الأورجانيك، هو البيض الناتج من الدجاج غير المحبوس في الأقفاص و الذي يتواجد حر في الطبيعة  بسبب الإعتقاد السائد لديهم أن مثل هذا النوع يكون أفضل من ناحية النوعية.

 

وتوضح الدكتور "سمر" أن الدراسات والأبحاث أثبت  أن تأثير مكان تربية الدجاج يلعب دورا غير مباشر،  في مسئلة الجودة وأن من المهم  التشديد على طريقة إطعام الدجاج وليس المكان الذي يربى فيه فقط.

حقيقة البيض الأورجانيك 

وتتابع الدكتورة “ سمر” انه عندما يترك الدجاج حرا يستطيع الوصول إلى الأعشاب والخنافس أما في الأقفاص فيتلقى الاعلاف وهي عبارة عن خليط محدد وهنا تمتلك الدجاجات الفرصة نفسها لالتهام ما تحتاج إليه أما في القطعان الكبيرة فلديها مكان تتجه إليه وفي الكثير من الأحيان، فأن الدجاجات الضعيفة لا تتمكن من الحصول على احتياجاتها الأمر الذي يظهر بشكل سلبي على نوعية البيض الذي تضعه .

 

وتفيد الطبيبة البيطرية، أن  البيض من النوع العضوي ليس أفضل من البيض العادي رغم أن الأول يباع بسعر أعلى بمقدار 3 مرات من البيض العادي، فالبيض العضوي أو الاورجانيك أفضل في بعض الأحيان لكنه أسوأ في نواحي أخرى حيث تكون نسبة الكولسترول فيه اقل لكن تركيبة الأحماض الامينية فيه تكون أقل.

 

  وبالتالي لا يمكن القول أبدا بأن البيض العضوي  أفضل بكثير من البيض العادي وإضافة إلى ذلك فإن البيض العضوي (الاورجانيك) يكون في أغلب الأحيان أكثر اتساخا(فضلات الدجاج وما شبه)، و يعتبر هذا الأمر أكثر خطورة من الناحية الميكرووبية ، كما تكون فيه أيضا بقع دموية ولحمية أكثر الأمر الذي لا يعرف سببه حتى الآن ولكن يبدو انه نتيجة للتوتر .

 خطأ شائع 

وتشير  الدكتورة “ سمر” إلى أنه يوجد خطأ شائع في الإعتقاد بأن الدجاج الذي يعيش في الأقفاص يعاني التوتر بشكل أكبر وان الدجاجات التي تتحرك بحرية في الخارج تتواجد في وضع حر أما الواقع فإنها في الخارج تعيش توترا أكبر من الأقفاص لأنه في الأماكن التي تتم تربية الدجاج في صالات واسعة تتعرض الدواجن الى علاقات اجتماعية معقدة، حيث تهاجم بعضها البعض وتلحق الضرر ببعضها و تنتشر الأمراض بشكل أكبر كما تتكاثر الطفيليات الأمر الذي ينعكس في زيادة الوفيات بين الدجاج وبالتالي إمكانية انعكاس ذلك على نوعية البيض وجودته .

 

وتتابع الطبيبة البيطرية ان صفار البيض في البيض العضوي يكون افتح من ناحية اللون لان اللون يتأثر بنوعية الطعام المقدم ، والمعروف انه لا يتم في أماكن تربية الدجاج  العضوي استخدام أي أصباغ أو ألوان في حين يتم تقديم ذلك في الخلائط التي تقدم للدجاج بشكل عادي على شكل ألوان طبيعية أو تقليدية كي يكون صفار البيض أكثر صفارا . 


 اوميجا 3

وعن سبب دخول أحماض اوميجا 3 إلى البيض توضح الطبيبة “ سمر عبد الرحمن”، إن هذه الاحماض  تدخل عبر العلف لأنه يتم إضافة السمك إلى الخليط المقدم وزيت بذر الكتان الذي يحتوي على كميات من اوميجا 3 والاحماض الامينية وهذه تنتقل من العلف إلى الصفار أي بطريقة طبيعية وليست اصطناعية . 

 

وتفيد الطبيبة البيطرية أن هذة الاحماض  (اوميجا3)، صحية لأنها تضم اوميجا3  المشبعة بالاحماض الامينية التي لها تأثير صحي ايجابي ولاسيما للوقاية من أمراض القلب والشرايين.

 

وتشير الطبيبة "سمر"، إلى  بأن الكولسترول  يوجد في البيض بنسبة أعلى من اللحم غير أن الأمر لا يتوقف في النهاية على كمية الكولسترول وإنما على شكل وجوده ، لافتة إلى ان العديد من الدراسات  ظهرت بأن الكولسترول الموجود في البيض ليس له عمليا أي تأثير على كولسترول الإنسان الأمر الذي يعيد الاعتبار للبيض .


َوتنصح الطبية البيطرية بأن على محبي البيض ومستهلكيهبان يتم تناول بيضة واحدة أو اثنتين في اليوم كحد أقصى .

طبيبة بيطرية عمرو أديب المنتجات ا بيض ا ورجانيك ارتفاع أسعار الإعلامي مواقع التواصل الاجتماعي

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