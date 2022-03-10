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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. ضبط شخص طعن جاره وألقى قنبلة وأسطوانتي غاز على الأمن

أرشيفية
أرشيفية

تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول قيام شخص بإشهار قنبلة ورمي أسطوانتي غاز في محلة “المزة ٨٦ ” بدمشق، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية.

وقالت الوزارة السورية في بيان لها: “وبالتدقيق تبين أن أحد المواطنين أخبر قسم شرطة المزة الغربي بدمشق بإقدام شخص على طعن جاره عدة طعنات في محلة المزة ٨٦، فتوجهت دورية من القسم المذكور مباشرة إلى المكان وأثناء وصولها قام المشتبه به بإشهار قنبلة من شرفة منزله في الطابق الرابع لمحاولة إبعادهم عنه، فتم تطويق المكان وإبعاد الأهالي حفاظاً على سلامتهم”.

وأضافت الداخلية السورية: “وعند محاولة إلقاء القبض على المذكور، قام برمي أسطوانتي غاز على المارين في الشارع بمكان تواجد الدورية لنشر الفوضى وإثارة الذعر بين الأهالي وهرب من على سطح المنازل المجاورة لمنزله والملاصقة لبعضها البعض، وحرصاً على سلامة الأهالي وحفاظاً على حياته لم يتم إطلاق النار عليه، وتم إسعاف جاره المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم”.

وتابعت: “من خلال البحث والتحري عنه وبكمين محكم، تمكن قسم شرطة المزة الغربي من إلقاء القبض عليه في صباح اليوم التالي وإحضاره إلى مركز القسم، وتبين أنه يدعى ”طالب. خ"، وهو من أرباب السوابق الإجرامية ومعروف من قبل السكان بأنه من ذوي السمعة السيئة، وسبق أن قام قسم شرطة المزة الغربي بتوقيفه عدة مرات بجرائم الطعن والاعتداء على المواطنين، وبتدقيق وضعه تبين وجود عدة طلبات بحقه بجرائم مختلفة لعدة جهات أخرى.

واختتمت الوزارة قائلة: “تمت مصادرة أسطوانتي الغاز وسلمت القنبلة إلى وحدة الهندسة في الجيش العربي السوري كون مسمار الأمان منزوعا من مكانه، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص”.
 

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