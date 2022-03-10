عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. قرارات وزارية لتنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية

الإمارات
الإمارات

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية قراراً لتنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية بما ينسجم مع المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وتضمن القرار ضوابط إلغاء تصريح العمل بعد إحالة الشكوى للقضاء وقيد شكوى الانقطاع عن العمل وإلغاء هذه الشكوى فضلاً عن إجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية وغيرها من الضوابط التي من شأنها تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى وضمان حق الطرفين المتنازعين بالتقاضي بما يكفل حقوقهما على نحو متوازن، وفق صحيفة الخليج الإماراتية.

ويتيح القرار الوزاري لصاحب العمل والعامل التقدم بشكوى عمالية إلى الوزارة خلال 30 يوماً من إخلال أي منهما بالتزاماته القانونية تجاه الآخر.

ويشير القرار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ تقديمها واحالتها للقضاء للبت فيها في حال تعذر التسوية بين الطرفين.

وحدد القرار مجموعة من الالتزامات على العامل المحالة شكواه إلى القضاء تشمل: قيد الشكوى لدى المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ اعتماد الوزارة الإحالة للقضاء وعدم العمل لدى صاحب عمل آخر دون الحصول على تصريح من الوزارة فضلاً عن التقدم بطلب إلى الوزارة لإلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 14 يوماً من صدور الحكم النهائي في الدعوى العمالية في حالة انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، فيما أجاز القرار للعامل التقدم بطلب الحصول على تصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل جديد خلال نظر الدعوى ويستثنى من ذلك العامل المقيد بحقه شكوى انقطاع عن العمل.

ويمكن إلغاء تصريح العامل بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إحالة الشكوى الى القضاء وذلك في حال أدت هذه الشكوى الى توقفه عن العمل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة بدءًا من 11 مارس 3 أشهر

الذهب يفقد 25 جنيه للجرام.. آخر تحديث لـ أسعار المعدن الأصفر

ميدو: تعيين عمرو زكي رسميا بـ نادي الزمالك

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

الجرام يلامس الألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022

الرئيس السيسي : تنسيق مع طاجيكستان لمكافحة الجريمة

ترشيحاتنا

إطلاق مبادرة الحرف التراثية واليدوية في أسوان بقيمة 24 مليون جنيه

خلال 24 ساعة | الداخلية تضبط ١٢٦ قضية تموينية لأكثر من ٤٨٣ طن مواد غذائية

الذهب يفقد 25 جنيه للجرام.. آخر تحديث لـ أسعار المعدن الأصفر

رئيس طاجيكستان يدعو الرئيس السيسي لزيارة بلاده

فيلم «الكاهن» يحقق 158 جنيها بعد شهرين من طرحه بدور العرض

عوض تاج الدين: المبادرات الصحية ساهمت في اكتشاف حالات مرضية ومزمنة عديدة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروع تبطين الترع.. رسم البهجة على وجوه المزارعين ورشد المياه بالمنيا.. شاهد

زوجتا أردوغان وهرتسوج تفتتحان معرضا في متحف أنقرة ..صور

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

فيديو

30 عملاً درامياً .. تعرف على مسلسلات رمضان 2022 |فيديوجراف

شبيهة للنجمة يسرا تثير جدلا على السوشيال ميديا

مباراة مصر والسنغال.. 6 محترفين في القائمة النهائية لـ تشكيل المنتخب |فيديو

بسبب إحدى زائريها.. حورية فرغلي تهاجم حارس العقار

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ