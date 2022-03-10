وفاء سالم: "النمر الأسود" تغيرت نهايته.. والفنان أحمد ذكي موهبته كبيرة.. فيديو

كشفت الفنانة وفاء سالم، عن ذكرياتها مع فيلم “النمر الأسود”، مؤكدة أن الفنان أحمد ذكى موهبته كبيرة، وهو مختلف ولديه صفات رائعة وهو يحب مهنته لدرجة أنه يطور من موهبته ونفسه وكان لا يشغله الآخرون.

وأضافت وفاء سالم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه بعد النمر الأسود بتبقى الاختيارات صعبة، وذلك من أجل الحفاظ على النجاح الذى تحقق بالنمر الأسود".

وتابعت الفنانة وفاء سالم، أن فيلم "النمر الأسود" تغيرت نهايته، مؤكدا أن البطل كمل نجاحه برجوعه مصر".



وأشارت وفاء سالم إلى أن نجاح النمر الأسود صعبها عليا، مؤكدة أن الفنان أحمد زكي مكانش متخيل أني وجه جديد".