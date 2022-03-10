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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا يوفر 3 سيارات بحمولة 4.5 طن لبيع السلع بأسعار مخفضة

سيارات متنقلة لبيع
سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توفير 3 سيارات متنقلة لبيع السلع تحتوي على بعض السلع التموينية بأسعار مخفضة بمركز بنى مزار وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، بجانب استعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك من خلال التوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة ولضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار.

أكد المحافظ، أنه تم التنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، والوحدات المحلية، وعدد من التجار الوطنيين، لتوفير كافة السلع والمواد الاستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار اقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة، من خلال السيارات المتنقلة والمنافذ التموينية الثابتة، وذلك بالتزامن مع توحيد الجهود وبالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، لرصد المخالفات والقضاء على محتكري السلع والمواد الغذائية والتلاعب بالأسعار، بالإضافة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم توفير 3 سيارات متنقلة حمولة طن ونصف لكل سيارة، لبيع السلع الاستراتيجية، ومنها (سكر وزيت وأرز) بأسعار مخفضةحيث تم البدء بمركز بنى مزار، على أن تشمل باقي مراكز المحافظة تباعاً، وذلك بمشاركة بعض التجار الوطنيين بالمركز، مشيراً الى أن تلك السيارات شهدت اقبالا كبير من المواطنين خلال اليوم الأول لعرضها.

جدير بالذكر أن المحافظ قد اجتماعاً مع ممثلي السلاسل التجارية في المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات  وزير التنمية المحلية وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار.

 

المنيا السلع التموينية التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء مديرية التموين وزير التنمية المحلية وكيل وزارة التموين

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