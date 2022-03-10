مهرجان الأقصر يمنح 14جائزة لدعم صانعات السينما بمشروع " فاكتوري"

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الافريقيه خلال حفل ختام دورته الـ ١١، الذي انطلق قبل قليل، والمقام بقصر ثقافة الأقصر عن جوائز مشروع فاكتوري والتي وصلت الي ١٤ جائزة ما بين جوائز مادية وورش عمل واستشارات خدمات فنيه من مؤسسات مختلفة. نال جائزة فاكتوري الذهبية بقيمة ٢٠٠٠ دولار لدعم انتاج الفيلم فيلم "ايقاعات الحياة" للمخرجة صابرين الحسامي من مصر ، والجائزة مقدمة من افلام مصر العالمية - جابي خوري ، وقد سلم الجائزة أ/عمر عبد العزيز - رئيس اتحاد النقابات الفنية بينما حصد فيلم "البحث عن سبايدر مان" للمخرجة نادية غانم من مصر علي جايزة فاكتوري الفضية بقيمة ١٠٠٠ دولار لدعم انتاج الفيلم قدمتها مؤسسة راويات و تو ستوريز للانتاج قامت بتسليم الجائزة مديراتا المشروع كوثر يونس و أ/ سمر الهنداوي فيما حصد جايزة فاكتوري البرونزية بقيمة ٥٠٠ دولار فيلم "في خاطر بوعلام" للمخرجة لاليا سدنون من الجزائر المقدمة من كونسورتيوم الفيلم الإفريقي وسلم الجائزة المخرج مايكل باريش.

وقد قدمت ايمان بنضاوي جائزة جلسات تدعيم العملية الإبداعية والتقنية الذاتية من خلال تقويم الجسد لكل من فيلم "أنا يهوديون"للمخرجة بيرل مونوند " من جنوب افريقيا ،و فيلم "٢٧-٣٧" للمخرجة نور حلّوم من سوريا. كما قدمت مؤسسة الدهشورية للإقامات الفنية برئاسة ماريان خوري جائزة المشاركة في احد الورش التابعة لبرامج الدهشورية ،سلم الجائزة المخرج نبيل الشاذلي الى فيلم "إيقاعات الحياة" لصابرين الحسامي من مصر. وقدم مهرجان رباط الدولي للفيلم المؤلف جائزة حضور ملتقى تطوير المشاريع وسلمها أ/عبد الحق منطرش رئيس المهرجان الى فيلم "يد سحرية" لجوديث اودو من نيجيريا وتسلمها عنه فيديليس دوكر مؤسس مهرجان ابوجا للافلام كما قدم مهرجان رباط الدولي للفيلم المؤلف جائزة استشارة لتطوير المشروع سلمها أ/عبد الحق منطرش رئيس المهرجان الى فيلم "هل انت نفسك؟!" لنيكيسي سروماجا من اوغندا.

وقدم أيضا مهرجان عمان السينمائي الدولي جائزة مقعد في ايام عمان لصناعة الافلام في مهرجان عمان السينمائي الدولي لاول فيلم تسجيلي تحت التطوير لمخرج عربي سلمتها المخرجة سمر الهنداوي الى فيلم "٥٠ متر" ليمنى خطاب من مصر وتسلمتها عنها نادية غانم. كما قدمت مؤسسة دوكس بوكس من خلال دوكس جاراج جائزة عبارة عن ١٠ ساعات استشارة مع المخرجة جيهان طاهري رئيسة دوكس بوكس التي سلمت الجائزة مع مي الجمال منسقة دوكس بوكس الى فيلم "البحث عن سبايدر مان" لنادية غانم من مصر كما قدم أيضا دوكس جاراج جائزة ستوديو مونتاج لمدة ٦ اسابيع في برلين و عدد ٥ ساعات استشارة مفصلة سلمتها أ/ جيهان طاهري و أ/ مي الجمال الى فيلم "قمر الحصّادين" لرما اياسرا من الاردن وتسلمتها المخرجة الاردنية دينا ناصر وكذلك قدمت شركة "كلت" لخدمات ما بعد الانتاج جائزتان خدمات تصحيح الألوان للفيلم وخدمات دعائية والتي سلمتها أ/ سمر الهنداوي الى فيلم "٢٧-٣٧" ل نور حلّوم من سوريا.

فيما قدمت راويات لدعم المخرجات جلسات إرشادية استشارية سلمتها كل من المخرجات أ/ دوروثيه كيللو و أ/ دينا ناصر الى فيلم "هش" - ل سالي ابو باشا - من مصر