عودة حزلقوم .. طرح الفيديو الدعائي الأول لمسلسل الكبير أوي قبل عرضه في رمضان

طرحت الشركة المنتجة للموسم السادس من مسلسل الكبير أوي، البرومو الدعائي الأول للعمل المقرر طرحه ضمن دراما رمضان 2022، ويقوم ببطولته الفنان أحمد مكي بالمشاركة مع عدد من النجوم.

وظهر في البرومو الدعائي لمسلسل الكبير أوي أحمد مكي بشخصياته الثلاثة المشهورة الكبير وجوني وحزلقوم، إلى جانب دكتور ربيع الذي يلعب دوره الفنان بيومي فؤاد.

يشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي الجزء السادس كل من هشام إسماعيل ، رحمة حسن، ليلي عز العرب، حسام داغر، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

قنوات العرض : on E حصرياً - منصة watch it

عدد الحلقات : 30 حلقة

كواليس العمل : ترددت أنباء ان الفنانة رحمة حسن من المقرر ان تلعب دور هدية بدلاً من الفنانة دنيا سمير غانم ، وهو ما نفاه مخرج العمل احمد الجندي مؤكداً انها سوف تظهر فى شخصية جديدة تماماً .