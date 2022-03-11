تحرير 6 محاضر خلال حملة تموينية لمتابعة الأسواق بديرمواس في المنيا

واصلت مراكز ومدن المنيا، تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف الحملات التموينية، بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة تموينية مكبرة لضبط منظومة الأسعار والرقابة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 6 محاضر تنوعت ما بين 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار للسلع، ومحضرين لعدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.