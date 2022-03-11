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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: العقوبات الأمريكية دمرت جميع قواعد التجارة العالمية

روسيا
روسيا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن عقوبات الولايات المتحدة وحلفائها أدت إلى تدمير قواعد التجارة العالمية وتوتر في مجالات بعيدة عن السياسة كالرياضة.

وقال ميشوستين، خلال اجتماع للجنة الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في روسيا ومواجهة العقوبات الغربية، اليوم الجمعة: " لقد أدت الأعمال غير الودية للولايات المتحدة وحلفائها إلى وضع غير مسبوق، تقوض القواعد الأساسية للتجارة الدولية". 

وأضاف أن هناك جماعات ضغط مكشوفة للمصالح التجارية"، مشيرا إلى أن التوترات تطال مجالات ينبغي أن تكون بعيدة عن السياسة من حيث المبدأ كالرياضة والثقافة والعلوم.

ونوه ميشوستين بأن المواطنين الروس، الذين يعيشون أو يدرسون خارج روسيا، يعانون ببساطة من مشاكل. وفي ما يتعلق بمغادرة شركات أجنبية بلاده، قال رئيس الحكومة الروسية: "بضغط من حكوماتهم يتخذ المالكون الأجانب للشركات الروسية قرارات بتعليق العمل في بلادنا، وهذا ينطوي على مخاطر على جودة حياة المواطنين الروس". 

وكانت مجموعة شركات أجنيبة أعلنت خروجها أو تعليق أعمالها في روسيا بعد فرض الغرب عقوبات على موسكو في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا. يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد في وقت سابق على أن الشركات الأجنبية، التي تفكر بالخروج من روسيا، يجب أن تتخذ قرارا بشأن نشاطها في روسيا في وقت قصير.

وتعهد الرئيس الروسي بالرد على الحرب الاقتصادية، التي يشنها الغرب على روسيا، مؤكدا أن بلاده ستخرج أقوى من الأزمة الحالية. 
 

الحكومة الروسية العقوبات الامريكية التجارة العالمية

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