طارق الرفاعي: مشروع ممشى أهل مصر شهد تعاون جميع الجهات لإنهائه في موعده

قال المهندس طارق رفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أنه تم التنسيق مع مركز معلومات شبكات محافظة القاهرة لأخذ الرسومات وكان يوجد بها اختلاف عن الواقع وعند عمل جسات تم اكتشاف خطوط كهرباء وغاز ومياه وصرف صحي وعلى ذلك قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار باعتبار أن مشروع ممشي أهل مصر مشروع قومي، وعلى كل جهة نقل مرافقها المعارضة مع المشروع .



وأضاف طارق رفاعي خلال لقائه بقناة on، أن جميع الجهات مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية تعاونت لإنهاء المشروع في البرنامج الزمني المخصص له .



وأوضح أن الممشي تم توسيعه أكثر من ٦ متر منه جزء علوي بجانب الرصيف وهو متاح للجمهور الآن والجزء السفلي لم يتم السماح للجمهور حتى الآن بدخول للانتهاء من تسليم المحلات وفي نهاية شهر مارس سيتم فتح جزء من هذه المحلات للجمهور .