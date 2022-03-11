عالم أزهري يهاجم مبروك عطية بسبب «زيجات المصريين حرام»

شن الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، هجوما حادا على الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، بسبب تصريحاته التي قال فيها إن «ثلاثة أرباع الزيجات في مصر حرام، لأن غير القادر على الباءة زواجه حرام، وهناك من يتعاطى أدوية من أجل الإنجاب وهذا حرام».

وقال الشيخ عبدالعزيز خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أصل كلمة الباءة في الحديث الشريف هو المكان الذي يتزوج فيه الرجل بشريكة حياته سواء كانت شقته أو شقة الزوجة أو أم الزوجة محذرا الذين يكذبون ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستدلا بالحديث الشريف من كذب عليَّ مُتعمِّدًا ، فلْيتبوَّأْ مقعدَه من النَّارِ".

تابع عالم الأزهر الشريف، إذا وافقت الزوجة على الارتباط برجل ليست لدية القدرة الجسدية على الجماع ورضيت بذلك فلا حرج في صحة الزواج لأن الأمر مقترن بالقبول بينهما"، مشيرا إلى أنه يجوز لشخص لا يمتلك القدرة الجسدية والمالية الزواج، لكن بشروط أن تكون الزوجة موافقة على ذلك الأمة، مشيرا إلى أن الرجل قد يكون فقيرا ويجد امرأة غنية تقبله على ذلك، وذلك لا حرج فيه ما دام الطرفين موافقين على ذلك الأمر خاصة إذا وضح له حقيقة وضعه المادي".