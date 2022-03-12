إبنة الراحل سيد مكاوي: طول عمري بقول يارب أكون أد شيل أسمه

كشفت بنت الراحل سيد مكاوي، السفيرة إيناس مكاوى، رئيس بعثة الجامعة العربية فى روما، تفاصيل جديدة عن حياة والدها الراحل.



وقالت إيناس مكاوي، فى لقاء عبر زووم لبرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة الحياة، أن الراحل والدها شخص مؤثر جدا في حياتها، مضيفة أن سيكون مر على رحيله 25 سنة فى أبريل المقبل، ولا زال عطاؤه مستمرا حتى بعد رحيله منذ ربع قرن.



وتابعت إيناس مكاوى، أن والدها الراحل علمها أن اللحظة نعمة وأن الله يوكل إلى عباده الأشياء دائما، قائلة: "أنا عايشة فى الحياة أعمل وليس كوظيفة ولكن بقلب وعينى على كل الضعفاء، وديما أقول لسيد مكاوى يا رب أكون على مقام أن أحمل اسمك".

وتابعت: "علاقتى بوالدى كانت ثرية على كل الأصعدة، بجانب علاقة ثقافية كبيرة، وأنا كنت أقرأ له خاصة فى السنوات الأخيرة وكنت رفيقة رحلاته، وكانت حدودى معه مفتوحة، وكذلك حدوده معى مفتوحة بغض النظر عن علاقة الدم، وأتذكر مرة كنا مسافرين إلى نيويورك وكنا نتحدث طوال الرحلة من القاهرة إلى نيويورك دون انقطاع".

وانهت بنت سيد مكاوي، :" طول عمري بقول يارب أكون أد شيل أسم والدي ".





