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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

العدسات التجسسية ترص مرسيدس بنز الفئة E الجديدة موديل 2023.. صور

العدسات التجسسية
العدسات التجسسية ترص مرسيدس بنز الفئة E الجديدة موديل 2023

من المقرر أن يصل الجيل القادم من مرسيدس-بنز الفئة E في عام 2023 بمجموعة من المحركات الكهربائية بالكامل، وقد ألقينا الآن أول نظرة على طراز الصالون الرياضي E53 من مرسيدس- AMG.

العدسات التجسسية ترص مرسيدس بنز الفئة E الجديدة موديل 2023

يتم تمييز إصدار AMG من خلال شبكتها المخصصة كما هو الحال مع الجيل الحالي بالإضافة الى المكابح الأكبر، والعادم الرياضي وهي إشارات ستنتقل بلا شك إلى E63 لكن التحولات المرئية أكثر دقة من التعديلات الميكانيكية.

العدسات التجسسية ترص مرسيدس بنز الفئة E الجديدة موديل 2023

تُعرف الفئة E الجديدة ، المعروفة داخليًا تحت الاسم الرمزي W214 بمسار تطوري حيث يتركز التطوير على التحسينات على منصتها، والهندسة المعمارية الكهربائية والمحركات، ويتم تحديث بنيتها الكهربائية بشكل كبير لدعم الوظائف الجديدة التي تشمل المستوى الثالث من إمكانات القيادة الذاتية في البلدان التي يُسمح فيها بذلك، جنبًا إلى جنب مع اتصال 5G الذي يسمح بتحديثات البرامج عبر الهواء عالية السرعة لأول مرة.

العدسات التجسسية ترص مرسيدس بنز الفئة E الجديدة موديل 2023

مع تقديم مرسيدس-بنز EQE الجديدة خطوط تشغيل كهربائية عند طرحها للبيع في المملكة المتحدة في أوائل العام المقبل، وستلتزم الفئة E 2023بالإصدارات المكهربة من محركات اليوم رباعية وست أسطوانات.

 

ألمح المسؤولون إلى أن محرك V8 ثنائي الشاحن سعة 4.0 لتر في E63 لن يتم تقديمه بعد الآن، مما يعني أن E53 المرئية هنا ستكون كما هو الحال في C63 الأصغر، المقرر إصدارها في عام 2022، وسيحل محله محرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر M139، مع مساعدة هجينة إضافية لإجمالي إنتاج يصل إلى 600 حصان.

العدسات التجسسية ترص مرسيدس بنز الفئة E الجديدة موديل 2023

سيتم تقديم وحدات البنزين M254 الحالية ذات الأربع أسطوانات و OM654 من أربع أسطوانات ديزل حصريًا مع مولد تشغيل متكامل ونظام كهربائي 48 فولت بالإضافة إلى تغييرات في نظام العادم الذي يسمح لها بالوفاء بلوائح الانبعاثات القادمة من الاتحاد الأوروبي 7.

 

ستتلقى وحدات الديزل OM656 سداسية الأسطوانات سعة 2.9 لترًا سداسي الأسطوانات سعة 2.9 لترًا ، ووحدات ديزل OM656سداسية الأسطوانات بسعة 3.0 لترات ترقيات مماثلة وسيتم تقديمها مع وظائف هجينة خفيفة ومكونات هجينة مع ما يصل إلى 435 حصانًا و 330 حصانًا على التوالي.

العدسات التجسسية ترص مرسيدس بنز الفئة E الجديدة موديل 2023

تم تعيين جميع الإصدارات الهجينة الإضافية لاستقبال بطارية 28.6 كيلو وات في الساعة، وهي نفس الوحدة المستخدمة بواسطة S580e، لمنحهم نطاقًا كهربائيًا يزيد عن 62 ميلاً.

 

تم إعداد كل محرك ليتم دمجه مع علبة تروس أوتوماتيكية قياسية بمحول عزم الدوران تسع سرعات، وسيظهر نظام الدفع الخلفي في الطرازات المنخفضة، مع تعيين نظام الدفع الرباعي 4Maticمن مرسيدس-بنز للظهور في الطرز الأكثر قوة بما في ذلك طرازات AMG.

 

مرسيدس المحركات amg E63 اتصال

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