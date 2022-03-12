طارق الرفاعي: ممشى أهل مصر وفر 4000 فرصة عمل مباشرة.. تفاصيل

قال المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان إن ممشى أهل مصر من تصميم خبراء مصريين أما التنفيذ فكان من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممشى مصر وفر أكثر من 4000 فرصه عمل بشكل مباشر.

أضاف معاون وزير الإسكان في لقاء من داخل مركب شراعية وسط النيل على قناة " أون " ؛ يتم العمل على مدار اليوم في ثلاث ورديات لإلتزامنا بجدول زمني تحت إشراف فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ووزير الإسكان .

أوضح طارق الرفاعي، أن في أزمات كورونا قام العمل بشكل كامل مع مراعاة الإجراءات الإحترازية ولم يسجل الموقع حالة إصابة واحده ولم يغلق يوم واحد .

أشار الرفاعي إلى أن كما تم الشكر إلى الشرطة، مضيفا : "نحن شاكرين للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأنها هي المقاول الرئيسي لتنفيذ المشروع وهي من وفرت الكحول للتطهير وكذلك الماسكات للعمال ووضع خطط العمالة تتناسب مع الأزمة" .