حبس المتهمين بتزوير شيكات بنكية في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها القليوبية الدائرة التاسعة بالسجن لمدة 3 سنوات لعاطل ومدرب رياضي وصاحب ورشة، والحبس لمدة سنة لصاحب مكتب نقل وقهوجي وعاطل، لاتهامهم بتزوير شيكات بنكية خاصة ببنك الإسكان والتعمير.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5993 لسنة 2021 جنايات العبور والمقيدة برقم 1200 لسنة 2021 كلى جنوب بنها أن المتهمين ال 6، وهم ا م ع، 41 سنة، عاطل، وو أ م 39 سنة مدرب رياضي، وع ط م، 32 سنة، صاحب مكتب نقل، وس ح ع، 36 سنة، صاحب ورشة، وس ع، 62 سنة، قهوجي، وع خ ذ، 35 سنة، عاطل، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب واقعة تزوير في أحد محررات الشركة المساهمة "بنك التعمير والإسكان.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بالحذف والإضافة لتلك الشيكات البنكية، كما قاموا بتزوير تفويضين منسوبين لنفس الشركة ومساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد ضبطها بتلك المحررات فتمت تلك الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة المبينة بالتحقيقات كما أن المتهمين شرعوا في الاستيلاء علي أموال أحد المجنى عليهم، وذلك بطريقة احتيالية من شأنها إيهامه بأنهم من المسؤولين عن المبيعات بشركة الإسكان والتعمير، واتفقوا على توريد أجهزة كهربائية.