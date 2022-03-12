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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد سامسونج وإنفيديا.. ثالث أكبر ناشرة ألعاب فيديو في أوروبا تتعرض لعملية اختراق ضخمة

هاكرز
هاكرز

ذكرت شركة يوبي سوفت إنترتينمنت Ubisoft الفرنسية، بأنها تعرضت لحادث أمن إلكتروني الأسبوع الماضي، أدى إلى تعطيل مؤقت لبعض الألعاب والأنظمة والخدمات الخاصة بشبكاتها.

ولم تقل شركة نشر وتطوير ألعاب الفيديو الشهيرة، عمن قد يكون مسؤولا عن هذا الهجوم، ولكن مساء أمس الجمعة، أعلنت المجموعة التي يُزعم أنها اخترقت خوادم شركة إنفيديا Nvidia الأمريكية، المصنعة لمعالجات الكمبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو، مسئوليتها عن اختراق شركة يوبي سوفت.

 

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ثالث أكبر ناشرة ألعاب فيديو في أوروبا تتعرض لعملية اختراق ضخمة

وقالت شركة Ubisoft: إنه لا يوجد دليل في الوقت الحالي، على تسريب أي معلومات شخصية لمستخدميها في عملية الخرق الأخيرة، وإنها تعتقد أن المهاجمين لم يتمكنوا من الوصول إلي بيانات المستخدمين أو كشفها كمنتج ثانوي لهذا الحادث".

وأوضحت الشركة الفرنسية التي تعد ثالث أكبر ناشر ألعاب فيديو في أوروبا والرابع في الولايات المتحدة، إن الألعاب والخدمات "تعمل بشكل طبيعي" حاليا.

وبدافع الحذر، طلبت Ubisoft من كافة المستخدمين أن يعيدوا تعيين كلمات المرور خاصتهم، كما بدأت الشركة أيضا "في إعادة تعيين كلمة المرور على مستوى الشركة".

وتأتي أنباء الحادثة وسط الموجة الأخيرة من هجمات الاختراق رفيعة المستوى، حيث أكدت شركة إنفيديا Nvidia الأمريكية، أوائل الشهر الجاري، أنها تعرضت للاختراق وقالت إن المتسللين يسربون بيانات اعتماد الموظفين ومعلومات الملكية.

وفيما أعترفت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية سامسونج Samsung في 7 مارس، أن أنظمتها تعرضت لعملية خرق، وأن المتسللين تمكنوا من سرقة بيانات الشركة الداخلية وكود المصدر لأجهزة جلاكسي Galaxy، وأعلنت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم LAPSUS $ مسؤوليتها عن هذين الاختراقين.

وخلال يوم الجمعة الماضي، عبر إحدى قنوات تطبيق تيليجرام Telegram التي يزعم أنها تديرها مجموعة الهاكرز LAPSUS $ ، نشرت المجموعة رابطا لهذه المقالة والرموز التعبيرية للوجه المبتسم، لتعلن أنها تتحمل مسؤولية عن حادثة اختراق شركة Ubisoft الفرنسية. 

Ubisoft 
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