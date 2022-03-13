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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل: إصابة محمد صلاح نتيجة الارتطام وبعيدة عن العظام

محمد صلاح
محمد صلاح

طمأن المحلل الرياضي آسر حسين، المصريين  بشأن إصابة محمد صلاح الأخيرة مؤكداً أنها بسيطة، فيما لم تخرج أية تصريحات من معسكر ليفربول  حول ذلك حتى الآن.

 

وواصل “حسين” في مداخلة عبر  سكايب خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  “ON”: "قلق الصحف الأجنبية بسبب أنه كان يتحامل على قدمه بعد المباراة، ولكن كما قيل فإن قدمه بخير ومن المرجح أن تكون  بسبب قوة الارتطام قبيل ضربة الجزاء التي حقق فيها هدفه العشرين".


وأوضح  أن الإصابة  نتيجة ارتطام ومن المرجح حتى الآن أنها بعيدة عن العظام.


وحول الجدل بشأن تجديد عقد محمد صلاح في ليفربول  قال: “حالة من الجدل طوال الأيام   السابقة قبيل مباراة برايتون  سبها معركة خفية بين صلاح وليفربول ويورجن كلوب، وقبل تصريح الأخير كان صلاح  هو المنتصر بأدائه ورجولته وأنه يريد الفصل بين طموحه وأحلامه وبين حقه المشروع في تجديد عقده بما يتناسب مع  مكانته عالميًا”.

وخرج النجم محمد صلاح مصابا من لقاء فريقه ليفربول أمام برايتون، عصر السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما أثار فزع الكثير من المصريين قبل أسبوعين من مباراة السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.وبعد دقائق من تسجيله الهدف رقم 20 بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من ركلة جزاء، خرج صلاح من اللقاء أمام برايتون مصابا، في الدقيقة 64.

 

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