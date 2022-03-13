خالد الغندور يستأنف على حكم تعويضه 500 ألف جنيه .. اليوم

تنظر الدائرة 10 استئناف اقتصادى بمحكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، استئناف خالد الغندور على حكم تعويضه بمبلغ 500 ألف من عبد الناصر زيدان الصادر من محكمة القاهرة الإقتصادية وذلك لمطالبته بعشرة ملايين جنيه.
وكانت قد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام عبدالناصر زيدان بدفع نصف مليون جنيه للإعلامى خالد الغندور، لنشره فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضع صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور.
وأعلن المستشار هيثم عباس دفاع الاعلامى خالد الغندور، بأن الحكم بمثابة ردع لكل شخص يعتقد أن السوشيال ميديا والسب والقذف والتنمر من خلالها فى منأى من العقاب.
وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، طالبا الحكم علية بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه من جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به و غنائه اغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضعه صورا كرتونية للإعلامى خالد الغندور، وحوت كلمات تلك الاغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة، الأمر الذى بادر معه الإعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.
أوضح المستشار هيثم عباس محامى الإعلامى خالد الغندور ان السب والقذف والتجاوز فى حق آلافراد اصبح للاسف ثمة السوشيال ميديا و البعض اتخذة منبر لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدى بالقانون لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع بأكمله.