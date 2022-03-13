خالد الغندور يستأنف على حكم تعويضه 500 ألف جنيه .. اليوم

تنظر الدائرة 10 استئناف اقتصادى بمحكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، استئناف خالد الغندور على حكم تعويضه بمبلغ 500 ألف من عبد الناصر زيدان الصادر من محكمة القاهرة الإقتصادية وذلك لمطالبته بعشرة ملايين جنيه.

وكانت قد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام عبدالناصر زيدان بدفع نصف مليون جنيه للإعلامى خالد الغندور، لنشره فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضع صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور.

وأعلن المستشار هيثم عباس دفاع الاعلامى خالد الغندور، بأن الحكم بمثابة ردع لكل شخص يعتقد أن السوشيال ميديا والسب والقذف والتنمر من خلالها فى منأى من العقاب.

وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، طالبا الحكم علية بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه من جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به و غنائه اغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضعه صورا كرتونية للإعلامى خالد الغندور، وحوت كلمات تلك الاغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة، الأمر الذى بادر معه الإعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.

أوضح المستشار هيثم عباس محامى الإعلامى خالد الغندور ان السب والقذف والتجاوز فى حق آلافراد اصبح للاسف ثمة السوشيال ميديا و البعض اتخذة منبر لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدى بالقانون لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع بأكمله.