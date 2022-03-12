المواطن لديه رصيد من الوطنية.. برلماني: الارتفاع في سعر القمح عالمي

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن محصول القمح في الموسم الجاري سيشهد إنتاجية بكميات كبيرة نتيجة توسع الدولة في مساحات الأراضي المزروعة لأن الحكومة كانت قد قررت في وقت سابق قبل الزراعة زيادة سعر إردب القمح بواقع 100 جنيه عن السعر السابق مما أدى لزيادة الكميات المنتجة وهو مايكفي لتغطية احتياجات المصريين لمدة 5-5.5 أشهر إضافية بالاضافة للمخزون الاستراتيجي الذي يغطي نفس الفترة وهو ما يغطي احتياجات المصريين لمدة تسعة أشهر حتى نهاية 2022 ".



واصل في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:هناك ارتفاعات عالمية في أسعار القمح لكن في ذات الوقت مؤمنين أن المزارع والفلاح المصري يمتلك رصيداً من الوطنية أكثر من أي أحد أخر وهم على إدراك بأهمية الأمر ".



أكمل : " في إجتماع وزير الزراعة مؤخراً أفصح عن عدد من الحوافز فيما يخص نقل الأقماح من المزارع اماكن التجميع على حساب الدولة حيث سيجري توفير أماكن استلام أفضل في أماكن الجمعيات الزراعية بدلاً من الصوامع البعيدة عن المزارعين مما سيقلل الكثير من التكاليف ".



ورداً على سؤال الحديدي : الفلاح مواطن في النهاية وعليه أعباء زيه زي أي مواطن فكرتوا فيه كمواطن ؟ قال : السماد مثلاً اليورياً عالمياً إرتفع سعرها إلى 1150 دولار للطن عالمياً لكن في مصر قدرنا نستطيع توفير كافة الأسمدة التي يحتاجها الفلاح بسعر 4800 جنيه للطن يعني تقريباً بربع التكلفة العالمية وده نوع من الدعم للمزارع "

وقاطعته الحديدي : ده مقدر لكن هو مواطن هيشتري كل حاجة غاليه زي العلف وكل حاجة للبيت وأولاده الي في المدارس والعيش زيه زي أي مواطن ..أنا بدافع عن الفلاح لأنه ظهر البلد قال : " السعر الموجود حالياً 820 جنيهاً للأردب وهو زاد بواقع 100 جنيه وإحنا بنقدره في النهاية وتحملت الدولة 100 جنيه في الاردب وسوف تنعكس على الموازنة العامة والقمح بيتعمل منه الخبز الي في النهاية بياكله المواطن ".