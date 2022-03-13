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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية لتطوير وتوسعة الطريق الساحلي الإسكندرية - مطروح

التحويلات المرورية
التحويلات المرورية

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلى الإسكندرية/مطروح وتنفيذ 9 كبارى دورانات فى المسافة من الكيلو 101 وحتى الكيلو 154 ، إعتباراً من الساعة 7 صباح يوم الأحد الموافق 13 /3 /2022 ولمدة شهرين على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل .

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

- الإتجاه القادم من الإسكندرية إتجاه مطروح تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 93 لمطلع الكوبرى المؤدى إلى الطريق المستجد "الساحلى الجنوبى" واستكمال السير حتى نهاية الطريق بمناطق الكيلو 127 ثم استكمال السير يساراً من أسفل كوبرى ك 127 إتجاه مطروح ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الساحلى إتجاه مطروح.

- الإتجاه القادم من مطروح إتجاه الإسكندرية تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 132,500 يميناً إلى طريق داخلى بمنطقة سكنية ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الساحلى بمناطق الكيلو 132,0 .. ثم سلوك الطريق المستجد "الساحلى الجنوبى" من مناطق الكيلو 127 واستكمال السير حتى نهاية الطريق بمناطق الكيلو 93 "أمام مارينا 1" ثم إستكمال السير مرة أخرى على الطريق الساحلى إتجاه الإسكندرية .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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